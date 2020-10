Kirghizistan: continuano gli scontri a Biskek, i manifestanti erigono barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli scontri tra polizia e manifestanti a Biskek, in Kirghizistan, dove l'opposizione è scesa in piazza per protestare contro presunte irregolarità durante le elezioni legislative di ieri. Lo riferiscono i media russi, secondo cui i dimostranti stanno erigendo in queste ore barricate nelle strade centrali della capitale. Un video pubblicato dall'agenzia "Sputnik" mostra anche un gruppo di manifestanti lanciare una molotov contro agenti di polizia. Gli scontri, scoppiati inizialmente in piazza Ala-Too, si sono gradualmente allargati ad altre aree della capitale. In alcune zone le forze di sicurezza sarebbero state costrette a ritirarsi a fronte dell'assalto dei manifestanti, armati per lo più di bastoni e pietre. Un'auto della polizia è stata data alle fiamme. Vengono riportate anche aggressioni nei confronti di uomini in divisa che non erano stati coinvolti nella dispersione delle proteste, avvenuta alcune ore fa. I dirigenti dell'opposizione hanno quindi chiesto ai manifestanti di evitare "violenze inutili". (segue) (Res)