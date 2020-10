Kirghizistan: continuano gli scontri a Biskek, i manifestanti erigono barricate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza del Kirghizistan sono intervenute oggi pomeriggio per disperdere una manifestazione di protesta convocata dalle opposizioni per respingere i risultati delle elezioni, a seguito delle quali tre forze filo-governative hanno ottenuto la maggioranza dei seggi del nuovo Consiglio supremo. A scendere in piazza sono stati, in particolare, i militanti dei Social democratici, di Chon Kazat (la Grande crociata), di Meken Yntymagy (Unità nazionale), di Bir Bol (Stiamo uniti) e di Riforma. I manifestanti si sono raccolti in piazza Ala-Too, nel centro della capitale Bishkek, dove hanno denunciato brogli e irregolarità durante le operazioni di voto. In serata sono attese anche nuove proteste da parte dei sostenitori di altri due partiti dell’opposizione, Ata-Meken (Terra madre) e Repubblica. Dimostrazioni sono attese anche in altre città del Paese centrasiatico. (segue) (Res)