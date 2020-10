Kirghizistan: continuano gli scontri nella capitale Biskek, i manifestanti erigono barricate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano gli scontri tra polizia e manifestanti a Biskek, in Kirghizistan, dove l'opposizione è scesa in piazza per protestare contro presunte irregolarità durante le elezioni legislative di ieri. Lo riferiscono i media russi, secondo cui i dimostranti stanno erigendo in queste ore barricate nelle strade centrali della capitale. Un video pubblicato dall'agenzia "Sputnik" mostra anche un gruppo di manifestanti lanciare una molotov contro agenti di polizia. Gli scontri, scoppiati inizialmente in piazza Ala-Too, si sono gradualmente allargati ad altre aree della capitale. In alcune zone le forze di sicurezza sarebbero state costrette a ritirarsi a fronte dell'assalto dei manifestanti, armati per lo più di bastoni e pietre. Un'auto della polizia è stata data alle fiamme. Vengono riportate anche aggressioni nei confronti di uomini in divisa che non erano stati coinvolti nella dispersione delle proteste, avvenuta alcune ore fa. I dirigenti dell'opposizione hanno quindi chiesto ai manifestanti di evitare "violenze inutili".Le forze di sicurezza del Kirghizistan sono intervenute oggi pomeriggio per disperdere una manifestazione di protesta convocata dalle opposizioni per respingere i risultati delle elezioni, a seguito delle quali tre forze filo-governative hanno ottenuto la maggioranza dei seggi del nuovo Consiglio supremo. A scendere in piazza sono stati, in particolare, i militanti dei Social democratici, di Chon Kazat (la Grande crociata), di Meken Yntymagy (Unità nazionale), di Bir Bol (Stiamo uniti) e di Riforma. I manifestanti si sono raccolti in piazza Ala-Too, nel centro della capitale Biskek, dove hanno denunciato brogli e irregolarità durante le operazioni di voto. In serata sono attese anche nuove proteste da parte dei sostenitori di altri due partiti dell’opposizione, Ata-Meken (Terra madre) e Repubblica. Dimostrazioni sono attese anche in altre città del Paese centrasiatico.Secondo i risultati preliminari pubblicati dai media di Stato, sono quattro le forze politiche che sono riuscite a superare la soglia di sbarramento del 7 per cento necessaria per entrare nel Consiglio supremo, il parlamento monocamerale kirghizo da 120 seggi: si tratta in particolare del partito Birimdik (Unità), cui è andato il 24,5 per cento dei voti; di Mekenim (Patria mia) Kirghizistan, con il 23,88 per cento delle preferenze; di Kirghizistan, con l’8,76 per cento; di Butun Kirghizistan (Kirghizistan unito), unica forza di opposizione a entrare in parlamento grazie al 7,13 per cento dei consensi. Gli altri 12 partiti che hanno preso parte alla competizione non hanno invece ricevuto il numero di voti necessari a trovare posto del nuovo Consiglio supremo. L’affluenza è stata pari al 56,5 per cento.Le prime tre forze politiche emerse dalla tornata elettorale sono considerate filo-governative, con Birimdik e Mekenim Kirghizistan che in particolare hanno sostenuto negli ultimi mesi un rafforzamento della cooperazione con la Russia e con l’Unione economica eurasiatica. In campagna elettorale Birimdik, partito considerato particolarmente fedele al presidente Jeenbekov, è stato tuttavia accusato dai partiti minori di aver usato risorse amministrative per promuovere i suoi candidati. Tra questi vi è il fratello del capo dello Stato, Asylbek Jeenbekov, così come tanti ex dirigenti dell’ormai disciolto Partito socialdemocratico del Kirghizistan (Spdk). Mekenim Kirghizistan è invece partito legato alla potente e influente famiglia Matraimov, finita alla fine dello scorso anno al centro di un’inchiesta per corruzione. (Res)