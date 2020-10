Brasile: quasi 50.000 aziende turistiche hanno chiuso a causa della pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i segmenti turistici hanno mostrato saldi negativi negli ultimi sei mesi, in particolar modo quello della ristorazione e bar (-39.500), quello dell'ospitalità, hotel e simili (-5.400) e trasporto su strada (-1.700). La Cnc stima inoltre che nei sette mesi marzo a settembre il turismo in Brasile abbia perso 207 miliardi di real (32 miliardi di euro). I dati relativi ai ricavi mostrano che il settore economico del paese è stato il più colpito dal calo del fatturato durante tutta la pandemia, soprattutto se confrontato con il volume d'affari del settore dei servizi (-13 per cento), della produzione industriale (-5,6 per cento) e delle vendite del commercio al dettaglio (-1,6 per cento). Quanto all'occupazione, il solo settore turistico ha registrato la perdita di 481.300 posti di lavoro. (Brb)