Nagorno-Karabakh: Usa sollecitano Armenia e Azerbaigian a raggiungere cessate il fuoco immediato

- Gli Stati Uniti hanno esortato Armenia e Azerbaigian a raggiungere un cessate il fuoco immediato nella regione del Nagorno-Karabakh. È quanto emerge dalle conversazioni avvenute oggi tra il vice segretario di Stato Usa, Stephen E. Biegun, e i ministri degli Esteri di Armenia e Azerbaigian, rispettivamente Zohrab Mnatsakanyan e Jehun Bayramov. Secondo quanto sottolineato in una nota del dipartimento di Stato Usa, Biegun ha espresso la sua “profonda preoccupazione per le notizie sull'escalation dell'azione militare e l'espansione del teatro delle operazioni nel conflitto del Nagorno-Karabakh”. Il vice segretario ha “esortato le parti ad accettare immediatamente un cessate il fuoco e riprendere i negoziati sotto gli auspici dei copresidenti del gruppo di Minsk per trovare una soluzione duratura al conflitto”. Infine il vicesegretario di Stato ha sottolineato ai ministri degli Esteri che non esiste una soluzione militare al conflitto del Nagorno-Karabakh.(Nys)