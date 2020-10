Trump lascerà l'ospedale dopo il ricovero per Covid-19: "Sto bene, non abbiate paura del virus"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che lascerà questa sera alle 18.30 (ora locale) il Centro medico militare Walter Reed, dove nei giorni scorsi era stato ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid-19. Lo dichiarato lo stesso Trump in un messaggio sul suo profilo Twitter. “Oggi alle 18:30 lascerò il Walter Reed Medical Center. Mi sento davvero bene! Non abbiate paura del Covid. Non lasciate che domini la vostra vita. Abbiamo sviluppato, sotto l'amministrazione Trump, alcuni farmaci e conoscenze davvero eccezionali. Mi sento meglio di 20 anni fa!”, ha dichiarato l'inquilino della Casa Bianca.Il senatore repubblicano Lindsey Graham, riferendo della telefonata avuta quest'oggi con il capo della Casa Bianca, ha fatto sapere nelle ore precedenti l'annuncio che Trump, "sta alla grande, è molto impegnato ed è pronto a tornare al lavoro". Graham, che è anche presidente della commissione Giustizia, è considerato uno dei politici più vicini a Trump, risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana e ricoverato da venerdì sera al Walter Reed. Il presidente, ha detto, "è entusiasta" per il processo di conferma della giudice della Corte suprema Amy Coney Barrett ed è "concentrato sulla possibilità di fare un buon accordo per aiutare l'economia". Quest'ultimo riferimento è alle ultime trattative tra Repubblicani e Democratici per il varo di un nuovo pacchetto di aiuti a cittadini e imprese contro la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Oggi il capo del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, ha dichiarato tuttavia a "Fox News" che tra le parti ci sono ancora "grosse divergenze". Graham continua inoltre a premere perché la nomina della giudice Barrett venga confermata dal Senato prima delle elezioni del prossimo 3 novembre. (Nys)