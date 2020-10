Nagorno-Karabakh: Francia, Russia e Usa condannano escalation violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Francia (Jean-Yves Le Drian), Russia (Serguei Lavorov), e Stati Uniti (Michael Pompeo) "condannano con la più grande fermezza l'escalation di violenza inedita e pericolosa avvenuta dentro e fuori la zona di conflitto del Nagorno Karabakh". È quanto si legge in un comunicato congiunto. "I ministri sottolineano senza nessuna riserva che gli attacchi recenti che avrebbero puntato a delle istallazioni civili, sia sulla linea di contatto che sui territori azeri e armeni fuori dalla zona di conflitto del Nagorno Karabakh", insieme al "carattere sproporzionato di simili attacchi, costituiscono una minaccia inaccettabile per la stabilità della regione", si legge nella nota. "Ricordando la dichiarazione effettuata il primo ottobre dai capi di Stato dei tre paesi co-presidenti del Gruppo di Minsk dell'Osce, i ministri chiedono ancora una volta alle parti in conflitto ad accettare un cessate il fuoco immediato e senza condizioni", continua il comunicato. "I paesi co-presidenti sono determinati a riempire pienamente il mandato che gli è stato affidato dall'Osce e dalla comunità internazionale con il contributo delle capitali dei paesi membri del Gruppo di Minsk. A questo titolo continueranno ad agire con risoluzione per far avanzare gli sforzi condotti con le parti ed esortano queste ultime ad impegnarsi già da adesso per riprendere il processo di regolamento appoggiandosi sui principi fondamentali applicabili e sui testi internazionali pertinenti ben conosciuti dalle due parti", afferma la nota.(Frp)