Ue: domani Ecofin in videoconferenza, focus su Fondo ripresa

- Il Fondo europeo per la ripresa dalla crisi del coronavirus sarà al centro della riunione del Consiglio Economia e Finanza dell'Ue, che si terrà domani 6 ottobre in videoconferenza. È quanto rende noto la presidenza di turno tedesca del Consiglio dell'Ue con un comunicato. Nel testo si legge che i ministri dell'Economia e delle Finanze degli Stati membri dell'Unione europea delibereranno sul Fondo per la ripresa, “pilastro centrale dello strumento per la ricostruzione Next Generation EU”, il cui obiettivo è “affrontare gli immediati effetti economici e sociali della pandemia di Covid-19 e sostenere la ripresa dell'economia dell'Ue”. I colloqui riguarderanno anche “il sentiero verso la ripresa e le lezioni apprese durante il Semestre europeo definito dalla pandemia”. Si discuterà poi della preparazione delle riunioni virtuali dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, nonché del Fondo monetario internazionale (Fmi), che si terranno in modalità virtuale dal 12 al 17 ottobre prossimo”. All'Ecofin, la Commissione europea illustrerà il proprio piano d'azione sugli ulteriori progressi verso l'Unione dei mercati dei capitali. I ministri dell'Economia e delle Finanze saranno invitati a esprimere le loro prime opinioni sull'iniziativa. (Geb)