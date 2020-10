Imprese: UniCredit e Sia confermano trattativa in esclusiva per rinnovo servizi di processing per carte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all'annuncio di un accordo tra Nexi e Sia che porterà alla creazione di un campione europeo nel settore dei pagamenti digitali, UniCredit e Sia confermano in una nota congiunta di aver avviato una trattativa in esclusiva sull'attuale accordo di outsourcing per la fornitura di alcuni servizi di processing in Italia, Austria e Germania relativi alle transazioni con carte di pagamento e alla gestione dei terminali Pos e Atm, e il suo rinnovo fino al 2036. Le parti hanno l'obiettivo di finalizzare gli accordi vincolanti nei primi mesi del 2021, in linea con le tempistiche previste per soddisfare gli adempimenti regolamentari relativi alla fusione Nexi-Sia recentemente annunciata. (Com)