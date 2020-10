Serbia: presidente Vucic conferisce ad Ana Brnabic il mandato per il nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha nominato, Ana Brnabic, premier designata per la formazione del nuovo governo. La decisione è stata presa, ha detto Vucic, dopo aver ascoltato i rappresentanti delle liste elettorali, sulla base della Costituzione ed entro il termine legalmente prescritto. In un discorso pronunciato nella sede di Palazzo Serbia il capo dello Stato ha precisato che “c'erano diversi candidati” e che ha discusso il tema con gli organi della forza da lui guidata, il Partito progressista serbo (Sns). "Pochi minuti fa ho firmato la decisione sulla proposta per un candidato alla guida del nuovo governo. Ana Brnabic ha combattuto fieramente per il suo paese. Ha perseguito una politica che non lusingava i centri di potere stranieri o quelli interni. Ha fatto bene il suo lavoro e la migliore prova di questo è il gran numero di critiche rivolte a lei ", ha detto il presidente serbo che è anche il leader del partito che ha conseguito la maggioranza alle ultime elezioni. (segue) (Seb)