Brasile: coronavirus, prorogate restrizioni ingresso stranieri via terra, mare e fiume

- Il governo del Brasile ha prorogato la restrizione all'ingresso di stranieri che vogliano accedere al paese attraverso posti di frontiera terrestri, fluviali e portuali per ulteriori 30 giorni. La chiusura dei confini era stata disposta scorso 19 marzo dopo la "raccomandazione tecnica e motivata dell'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa)" giustificata da "motivi di salute legati ai rischi di contaminazione e diffusione" del coronavirus, ed è poi stata prorogata fino a oggi. Lo straniero che si trova in un paese di confine terrestre e ha bisogno di entrare in Brasile per imbarcarsi su un volo di ritorno al suo paese di residenza può entrare nel paese temporaneamente con l'autorizzazione della polizia federale. (segue) (Brb)