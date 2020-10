Cile: Onu chiede indagine esauriente su manifestante spinto da un ponte dalla polizia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I manifestanti avevano da subito attaccato il carabinieri riconoscendolo responsabile di aver spinto il ragazzo oltre la protezione del ponte. Il ministero dell'Interno e gli alti gradi del corpo - forti di testimonianze che sembravano dimostrare una diversa dinamica dei fatti - avevano invitato a non trarre conclusioni affrettate e dare tempo agli inquirenti di accertare le eventuali responsabilità del caso. Dichiarazioni che scatenavano una vivace polemica soprattutto per la comparsa in rete di numerosi filmati e immagini a conforto dell'accusa. Gli stessi video che, uniti a testimonianze dirette e alle registrazioni prese direttamente dalle camere degli agenti, hanno convinto il procuratore Ximena Chong a spiccare il mandato di arresto. Il corpo dei carabinieri ha disposto a sua volta una indagine interna e sospeso l'agente, 22 anni, dalle sue funzioni. (Bua)