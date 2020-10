Nadef: Carrara (FI), economia a rischio con governo inerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "se le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) saranno confermate diventerà quanto mai necessario avere il prima possibile un piano operativo di sostegno all'economia. Le stime di una nuova caduta del Pil (Prodotto interno lordo) almeno fino a gennaio per questa nuova ondata di epidemia - prosegue il parlamentare in una nota - renderà quanto mai urgente intervenire con una strategia di sviluppo. Il governo dovrebbe predisporre al più presto anche il piano per il Recovery fund. Ma tutto questo appare un sogno visto che assistiamo ogni giorno ai litigi tra le forze di maggioranza che sono divise su tutto. Il Paese - conclude Carrara - non può sopportare altri quattro, cinque mesi di chiusure e limitazioni. Il governo se non riesce a decidere ne prenda atto". (Com)