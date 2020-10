Coronavirus: a Latina in arrivo stretta su movida e più lezioni a distanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Latina chiusura anticipata dei locali e un invito ai dirigenti scolastici, di ogni ordine e grado, a incrementare la didattica a distanza. È quanto emerso dal tavolo tecnico in prefettura per individuare eventuali misure utili ad arginare l’acuirsi dei casi di contagio da Coronavirus nella provincia Pontina. Inoltre, è stato disposto anche l’aumento di altri tre drive-in sanitari per effettuare i tamponi. Oltre a quello di Latina, a breve se ne istituirà uno ad Aprilia, a Priverno ed uno nel sud pontino. Lo movida è stata messa sotto la lente. Si intensificheranno i controlli che diventeranno anche più stringenti con sanzioni, e non più solo avvertimenti, a chi non indossa la mascherina. Il comune di Latina, inoltre, per conto suo ha iniziato una prima stretta nei confronti dei locali notturni, imponendo la chiusura, dal lunedì al giovedì, entro 45 minuti dopo la mezzanotte. Il limite si sposterà all'1:30 nel fine settimana. "C'è una forte attenzione sulla provincia di Latina. Oggi vertice per controlli e restrizioni su movida", ha dichiarato oggi l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.(Rer)