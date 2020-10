Amministrative: Zingaretti, alleanza tra forze di governo e centrosinistra vince dove perdevamo da anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sottolinea che "i risultati dei ballottaggi di oggi sono molto importanti. Ci dicono - continua il leader del Pd su Facebook - che l'alleanza delle forze di governo e di centrosinistra vince dove perdevamo da anni e dove avevamo perso negli ultimi tempi, abbiamo avuto un incoraggiamento dall'elettorato italiano che ci chiede di trasformare le risorse in una visione comune dell'Italia, un Paese al quale vogliamo dare un progetto per i prossimi 50 anni". Zingaretti aggiunge che "la tendenza è abbastanza omogenea in Lombardia, Campania, Puglia, nella mia Regione, in Abruzzo con l'incredibile risultato di Chieti e poi Pomigliano, Giugliano, Legnano, Saronno. Una giornata molto positiva, che ci dà coraggio e ci fa essere ottimisti. Penso che tocchi a noi, forze di governo, dare una visione comune per il futuro del nostro Paese, a partire dalle risorse del Recovery. Grazie a tutte le candidate e ai candidati del Pd, ma anche a tutte le liste - conclude il presidente della regione Lazio - perché sono state un importante argine contro le destre: il nostro partito è sempre più solido e radicato, capace di mettersi in discussione e quindi unitario e non borioso". (Rin)