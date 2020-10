﻿Comunali: Tofalo (M5S), si apre nuovo scenario per Salerno dove esprimere nostre idee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, esponente M5s augura "buon lavoro a tutti i nuovi sindaci sostenuti dal Movimento cinque stelle. Da oggi Matera, Ariano Irpino, Giugliano, Pomigliano D'Arco, Manduria e Termini Imerese, che si vanno ad aggiungere a Cascina e Faenza, saranno luoghi in cui poter esprimere le nostre idee". In una nota Tofalo aggiunge: "Ho seguito con particolare attenzione il percorso che ha portato il Movimento cinque stelle a conquistare la fiducia dei cittadini di Matera. L'impegno degli attivisti, la passione dei portavoce, la credibilità del candidato sindaco e la coerenza di un progetto condiviso con persone politicamente affini hanno permesso la costruzione di un percorso sano". "Con questa nuova esperienza - continua - si apre la possibilità di trovare nuove strade ed aiutare i territori a credere maggiormente nelle proprie capacità mettendole a sistema con maggiore efficacia. Per aspirare a governare un comune bisogna offrire soluzioni concrete e fare percorsi trasparenti insieme a realtà che rappresentino istanze reali". Per Tofalo infine, "gli apparentamenti tra simboli non aprono a grandi stagioni di cambiamento se, al tempo stesso, non c'è anche una reale condivisione di obiettivi, terreno fertile su cui far nascere grandi innovazioni. Stiamo costruendo anche a Salerno un nuovo progetto trasparente, inclusivo e lungimirante. È arrivata l'ora di fare un salto di qualità e sto parlando con tante persone con grandi capacità umane e professionali che sono pronte a sacrificarsi per il bene comune".(Com)