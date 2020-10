Canada-Italia: aperta il primo ottobre la settimana di eventi "Italian Design Days @ Ids"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta giovedì scorso, primo ottobre, la settimana di eventi “Italian Design Days @ Ids” organizzati durante Interior design show Vancouver (Ids) dalla Camera di commercio italiana in Canada ovest, in collaborazione con il Consolato generale d’Italia a Vancouver e Ice Toronto. Secondo quanto riferito in un comunicato, la rassegna comprende open houses sia presso alcuni degli showroom dei più importanti nomi del Made in Italy nel Canada occidentale, quali Armani Casa, Poliform, Valcucine, sia presso showroom locali rappresentanti i maggiori marchi del design italiano nei settori illuminazione (Lightform), arredo interni e cucine (Ambry Interiors, Habitat). L'iniziativa vede altresì la collaborazione con Istituto Marangoni, Domus Academy e Naba– Nuova Accademia di Belle Arti per la realizzazione di un webinar con la designer e docente di Domus Academy Marina Baracs, e di due giornate di incontri tra alumni degli istituti italiani e aspiranti designer e studenti locali. La settimana di “Italian Design Days @Ids” è stata pensata come trampolino di lancio per l’appuntamento annuale con l'Italian Design Day, quest’anno posticipato dallo scorso marzo al prossimo 5 novembre, giornata in cui il Consolato generale, la Camera di commercio italiana in Canada ovest e Ice Toronto ospiteranno in un webinar gratuito l’architetto Paolo Fresa, dello Studio Piuarch. (Res)