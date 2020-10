Amministrative: Meloni, per Fd'I da ballottaggi importanti conferme e nuove vittorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commenta il risultato dei ballottaggi alle Amministrative. "Congratulazioni e buon lavoro a tutti i neo sindaci eletti. Per Fratelli d’Italia - continua la parlamentare in una nota - l’esito dei ballottaggi ha sicuramente riservato importanti conferme e nuove vittorie, a partire da quelle ottenute nel Lazio a Ceccano, Palombara, Civita Castellana e Terracina per passare dalla Puglia a Ceglie Messapica. Complimenti anche al neo sindaco di Senigallia - conclude la leader di Fd'I -, dove il centrodestra ha centrato una vittoria storica, cosi come al sindaco di Arezzo che ha trovato una meritata riconferma". (Com)