Usa: altri due membri staff ufficio stampa Casa Bianca positivi al coronavirus

- Altri due membri dello staff dell’ufficio stampa della Casa Bianca sono risultati positivi al nuovo coronavirus, dopo l’addetta stampa Kayleigh McEnany. Si tratta, riferiscono fonti di “Abc News”, degli assistenti Chad Gilmartin e Karoline Leavitt. McEnany ha annunciato lei stessa in una nota di essere risultata positiva al virus, precisando che avvierà il processo di quarantena nonostante non mostri sintomi. "Dopo essere risultata costantemente negativa ogni giorno a partire da giovedì, lunedì mattina sono risultata positiva al Covid-19 senza riscontrare sintomi", ha detto McEnany. "Non ero assolutamente a conoscenza della diagnosi di Hope Hicks (la direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca risultata positiva al Covid-19 la scorsa settimana) prima di tenere una conferenza stampa alla Casa Bianca giovedì", ha detto McEnany. (Nys)