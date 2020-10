© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Pd ha vinto i ballottaggi. La subalternità è solo negli occhi di guarda indietro e di chi non capisce che in politica l’isolamento non è forza, ma rinuncia a cambiare i rapporti di forza". Lo scrive su Twitter il vicesegretario del Partito democratico, Andrea Orlando. (Rin)