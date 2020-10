© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNEIl Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa in collegamento video al Forum dei Sindaci organizzato al Palais des Nations di Ginevra dall'UNECE - United Nations Economic Commission for Europe. I lavori si svolgono in lingua inglese. È possibile seguire l'appuntamento in diretta al seguente link http://webtv.un.org/ . (ore 10.10)L'assessore alla Partecipazione, Cittadinanza attiva e Open data, Lorenzo Lipparini presenta alla stampa l'analisi delle risposte al questionario su Ambiente e Clima. La conferenza viene trasmessa in diretta sulla pagina webtvradio "InComune" del sito istituzionale di Palazzo Marino.Palazzo Marino, Sala arazzi, piazza della Scala, 2 (ore 11.00)REGIONESeduta del Consiglio regionale dedicata agli atti di indirizzo.Palazzo Pirelli, Via F. Filzi, 22 (ore 10.00 – 19.00)VARIEAssemblea Generale dell’Associazione Industriali di Cremona. Intervengono Carlo Bonomi (Presidente di Confindustria), Matteo Colaninno (Italia Viva), Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia), Matteo Salvini (Lega), Massimiliano Salini (Forza Italia).Cremonafiere, Piazza Zelioli Lanzini, 1 Cremona (Ore 11.00)Presentazione alla stampa della campagna nazionale di raccolta fondi 2020 “Ricordiamoci di salvare l'Italia” e “Giornate Fai d'autunno”. In occasione dell'incontro viene presentata la settimana dedicata dalla Rai ai beni culturali in collaborazione con il Fai. Intervengono: Andrea Carandini, Presidente Fai; Marco Magnifico, Vicepresidente Esecutivo Fai; Angelo Maramai, direttore generale Fai; Stefano Coletta, Direttore Rai1; Dario Franceschini, Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Per registrarsi all'evento e ricevere il link webinar https://zoom.us/webinar/register/WN_bNCVBe6DQwyxrK7LLCsuWwcollegamento in video conferenza stampa via Zoom Webinar (ore 11.00)La Camera Arbitrale di Milano presenta i risultati del primo sondaggio italiano sull’arbitrato commerciale realizzato dalla Camera Arbitrale di Milano e da Legalcommunity, con il supporto di Dentons. Partecipano Stefano Azzali, Direttore Generale di Camera Arbitrale di Milano; Barbara Benzoni, Assistenza Legale Mid-Downstream e Chemicals Estero, Eni; Sara Biglieri, Europe Head Litigation and Dispute Resolution, Dentons; Beatriz Saiz Marti, Head of Group Significant Litigation, Enel; Gianluca Buoro, Responsabile Affari Legali Danieli Automation; moderati da Giuseppe Salemme, Legalcommunity.La partecipazione in presenza è previa registrazione e fino a esaurimento posti. L'evento può essere seguito anche in modalità webinar (https://rsvp.theworldsbest.events/jl6g9).Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 17.00)Recovery Fund: dialogo con Enrico Letta di Tonia Mastrobuoni, Corrispondente da Berlino, La Repubblica.L'evento viene trasmesso in diretta sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul sito dell'ISPI. (ore 18.00) (Rem)