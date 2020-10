© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, martedì 6 ottobre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione Giunta comunale in videoconferenzaOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni e Legalità e I. Odg: accordo per la sicurezza integrata e lo sviluppo della Città di Torino - tavoli di osservazione. audizione del Presidente di Circoscrizione 1 - Massimo GuerriniOre 16.30 - sopralluogo della VI Commissione all ex goloppatoio militare del parco del Meisino con la competente Commmissione della Circoscrizione 7.REGIONEore 10 Torino, corso Regina Margherita 53 bis, l’assessore alla Sanità presiede la riunione della Cabina di Monitoraggio del Parco della Salute, della Ricerca e dell’Innovazioneore 10 l’assessore al Lavoro sarà presente, in videoconferenza alla Commissione Regionale di Concertazione (CRC)ore 10-18 Torino, Palazzo Lascaris, via Alfieri 15, il presidente e la Giunta partecipano alla seduta del Consiglio regionaleore 17, Alba(CN) Teatro Sociale,il vicepresidente partecipa all’assemblea soci EGEAore 18 Torino, via Modena 23, sede Ais, l'assessore all'Agricoltura partecipa all'evento Ba&Ba, presentazione delle nuove annate di Barolo & Barbaresco. (Rpi)