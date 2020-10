Azzolina: "Il rientro a scuola non ha avuto impatto sull'aumento dei contagi, il sistema regge"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restiamo molto prudenti ma al momento i dati sono positivi e questo ovviamente è confortante per tutti. Lo ha affermato il ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, che in un video pubblicato su Facebook ha tracciato un primo bilancio sulla riapertura delle scuole al termine di una riunione con l'Istituto superiore di sanità (Iss) e il Comitato tecnico scientifico (Cts). Dalle prime valutazioni la riapertura delle scuole "non ha avuto un impatto sull'aumento dei contagi se non in modo residuale", ha detto Azzolina. In due settimane dalla riapertura degli istituti "solo lo 0,047 per cento del personale docente risulta contagiato. Lo 0,059 per cento per il personale Ata e per gli studenti il dato è ancora più basso, 0,021 per cento", ha aggiunto il ministro. La titolare del dicastero di viale Trastevere ha poi sottolineato che i contagi da Covid-19 nelle scuole "sono casi sporadici e spesso contratti fuori. Il sistema scolastico sta tenendo perché si è attrezzato, ma serve molta più prudenza nelle fasi di pre e post scuola", ha aggiunto il ministro. (Rin)