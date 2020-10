Venezuela: inviato Guaidò chiede rinnovo mandato missione indipendente Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il "ministro degli Esteri" del governo ad interim dell’oppositore venezuelano Juan Guaidò, Julio Borges, ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere il rinnovo del mandato della missione indipendente delle Nazioni Unite sul Venezuela, per documentare le violazioni dei diritti umani nel paese. “E’ fondamentale che tutto il mondo libero appoggi il rinnovo del mandato della missione per continuare a documentare i crimini della dittatura”, ha detto Borges. Il rinnovo del mandato verrà messo ai voti nel corso del Consiglio delle Nazioni Unite sui diritti umani in corso a Ginevra. (segue) (Vec)