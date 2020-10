Venezuela: inviato Guaidò chiede rinnovo mandato missione indipendente Onu (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto presentato a Ginevra lo scorso 16 settembre da una missione indipendente delle Nazioni Unite, accusa le autorità venezuelane e le forze di sicurezza di avere commesso crimini contro l'umanità. "La missione ha trovato basi ragionevoli per credere che le autorità venezuelane e le forze di sicurezza abbiano dal 2014 pianificato ed eseguito gravi violazioni dei diritti umani, alcune delle quali - incluso esecuzioni arbitrarie e il sistematico uso della tortura – costituiscono crimini contro l'umanità", ha detto la capo missione Marta Valinas. Il rapporto presentato dalla missione si basa su più di 270 interviste con vittime, testimoni, avvocati e documenti riservati. "Lontano dall'essere casi isolati, questi crimini sono stati coordinati e commessi in base a politiche di Stato, con la conoscenza o il supporto diretto di ufficiali in comando e alti funzionari del governo", ha detto Valinas. (segue) (Vec)