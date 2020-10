M5s: Ferrara, vogliamo tutti la stessa cosa, troviamo il modo di farlo insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Paese sta affrontando una fase "estremamente delicata, il M5s ha sempre dimostrato di essere un prezioso strumento di cambiamento al servizio dei cittadini". Lo sottolinea in una nota il senatore Gianluca Ferrara. "Le recenti pubbliche esternazioni temo che lo indeboliscano e reputo indispensabile un confronto: solo il dialogo evita divisioni e incomprensioni. Sono persuaso che tutti abbiano come obiettivo quello di perseguire il benessere collettivo: bisogna solo sforzarsi di trovare il mezzo comune per raggiungerlo insieme", continua l'esponente M5s. "Dopo 11 anni, il nostro Movimento necessita una pausa di riflessione e confronto aperto e sincero che consenta di ascoltare tutte le voci e le sensibilità, ridare spazio alle istanze dei territori e immaginare insieme nuovi sogni da realizzare come abbiamo fatto finora con leggi che, senza di noi, non ci sarebbero mai state. Dobbiamo essere tutti orgogliosi del lavoro svolto e sono convinto che lo saremo ancor di più se torniamo a pensare al Noi e non all'Io", conclude Ferrara. (Com)