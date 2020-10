Libia: ministro Esteri tedesco Maas, cauto ottimismo su formazione governo transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È con “cauto ottimismo” che si può guardare alla situazione in Libia e ai suoi sviluppi futuri, tra cui la formazione di un governo di transizione, rimanendo “pazienti”. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, al termine della riunione ministeriale di alto livello sulla Libia, co-organizzata in videoconferenza dal Segretariato Generale Onu e dalla Germania a margine della 75ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Ai colloqui hanno preso parte organizzazioni internazionali e le parti del formato di Berlino in versione allargata da 19 a 23 Stati. Come riferisce il quotidiano “Rheinische Post”, Maas ha affermato di osservare dei progressi verso la pace in Libia. “Vi è motivo di essere cautamente ottimisti. Stiamo vedendo sempre più segni di ripensamento da una logica militare a una logica politica”, ha evidenziato il ministro degli Esteri tedesco. Maas ha dichiarato che, dati i progressi nei negoziati tra Gna e Lna, la formazione di un governo di transizione in Libia “può essere soltanto questione di settimane, anziché di mesi”. Allo stesso tempo, Maas ha criticato criticato l'invio di mercenari in Libia e le forniture di armi alle parti in conflitto nel paese, che proseguono nonostante l'embargo delle Nazioni Unite. A tal riguardo, il ministro degli Esteri tedesco ha sottolineato: “Finché vi è un flusso costante di equipaggiamento militare, armi e personale verso le parti in conflitto, non vi è via di scampo dall'impasse militare”. (segue) (Geb)