Libia-Onu: Di Maio partecipa a riunione ministeriale, ribadito sostegno Italia per soluzione politica

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha partecipato oggi in videoconferenza alla riunione ministeriale di alto livello sulla Libia, co-organizzata dal Segretariato Generale Onu e dalla Germania a margine della 75ma sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Lo riferisce una nota della Farnesina. La riunione, che è stata aperta dall’intervento del Segretario Generale dell’Onu Antonio Guterres seguito da quello del Ministro tedesco Heiko Maas, ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri e associati del cosiddetto formato di Berlino, delle Organizzazioni regionali che ne sono parte e dei Paesi confinanti della Libia. Durante il suo discorso, il ministro Di Maio ha sottolineato l’importanza degli impegni assunti nella Conferenza di Berlino e ha reiterato il pieno sostegno italiano per una soluzione politica complessiva della crisi libica attraverso il dialogo politico intra-libico, nel quadro dell’azione centrale delle Nazioni Unite, e ha auspicato che i progressi in ambito istituzionale e politico ottenuti nei colloqui di Montreux in Svizzera ed in quelli in corso a Bouznika, in Marocco possano consolidarsi nel prossimo incontro del Forum di Dialogo Politico Libico. Sulla scorta dei recenti colloqui di Hurghada (Egitto) tra rappresentanti militari e di sicurezza del Governo di accordo nazionale (Gna) dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Di Maio ha evidenziato altresì l’esigenza del riavvio dei negoziati diretti in seno al Comitato militare congiunto 5 + 5 per concludere un accordo sul cessate il fuoco e istituire una zona demilitarizzata a Sirte e Jufra e della ripresa, senza limiti temporali, della produzione e dell’esportazione petrolifera in tutto il territorio libico. Infine, il titolare della Farnesina ha ribadito la necessità di una completa cessazione delle interferenze esterne nel conflitto e del sostegno militare alle parti libiche.(Res)