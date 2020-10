Germania: 14enne incita ad uccidere ebrei e musulmani tramite WhatsApp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 14enne della Renania settentrionale-Vestfalia è sospettato di aver incitato a uccidere ebrei o musulmani su una chat dell'applicazione di messaggistica istantanea WahtsApp. È quanto reso noto oggi dal procuratore capo del Land, Markus Caspers. Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il giovane avrebbe lanciato un appello a irrompere in una sinagoga con armi da fuoco o da taglio per compiere una strage dei fedeli presenti. In ragione della giovane età del sospettato, la procura statale della Renania settentrionale-Vestfalia non ha voluto confermare le voci secondo cui il minorenne militerebbe nell'estrema destra. Inoltre, il 14enne è sospettato di essersi procurato varie sostanze chimiche per produrre un ordigno esplosivo con cui voleva uccidere ebrei o musulmani “pubblicamente”. Il giovane è stato accusato di incitamento all'omicidio e di preparazione di una grave azione criminale. (Geb)