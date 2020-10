Decreto Agosto: Caliendo (FI), riflettere su ruolo parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo sia davvero arrivato il momento di fare una seria riflessione sul ruolo del Parlamento che non è più quello delineato dalla Costituzione". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Giacomo Caliendo durante il dibattito sul decreto Agosto. "Qualcuno - ha spiegato - si è chiesto perché i decreti, anche quello di oggi, siano stati trattati in Commissione mentre in aula si procede solo con la discussione generale senza alcun approfondimento sui contenuti? Ci si è chiesto perché manca ogni interlocuzione e confronto tra maggioranza e opposizione? Io ritengo che le osservazioni della presidente Casellati siano corrette e che dovrebbero suscitare una seria riflessione. Se tutti i decreti legge vengono trasformati in legge con il ricorso alla fiducia è proprio vero che la democrazia parlamentare è in pericolo. Temo peraltro che questo stato di cose sia parte della logica di chi vuole operare e lavorare da solo senza rendersi conto delle conseguenze a cui portano le sue decisioni. Ora Conte, a proposito del Recovery fund, afferma che ci sarà il coinvolgimento delle opposizioni in Parlamento. Mi auguro che non si ripeta lo stesso metodo dei decreti legge, occorre quanto mai un confronto, una concertazione nell’interesse superiore del Paese".(Rin)