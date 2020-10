Nuovo Dpcm con misure anti-Covid: nessuna intenzione di chiudere bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali, come si legge su alcune testate. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Le stesse fonti chiariscono anche che l'esecutivo non intende neppure anticipare l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco. Il governo è pronto a varare un nuovo dpcm con ulteriori restrizioni per contenere il contagio da coronavirus. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza, le misure centrali del Consiglio dei ministri, che saranno illustrate dal ministro della Salute Roberto Speranza domani in Parlamento, riguardano la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 gennaio, una stretta su feste e cerimonie, oltre all'obbligo di mascherine all'aperto.Il governo intende poi chiedere alle regioni un passo indietro in riferimento alle deroghe rispetto alle misure nazionali, come accaduto fino al maggio scorso, obbligandole solo a emettere provvedimenti più rigorosi. Sull'obbligo della mascherina all'aperto, misura già in vigore in molte regioni, il governo sembra non avere dubbi. Con i contagi giornalieri a quota 2.257 casi, l’esecutivo è “al lavoro per evitare un nuovo lockdown che non dobbiamo permetterci”, ha spiegato ieri il ministro Speranza, obbligando la popolazione a mantenere coperti naso e bocca anche per strada, e mantenendo ovviamente il divieto di assembramento. Inoltre, sul fronte dei controlli, il Viminale intende intensificare i controlli utilizzando non solo la polizia locale ma anche i soldati impegnati nell’operazione “Strade sicure”. All'ordine del giorno anche il varo della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef) e dei nuovi decreti Sicurezza.(Rin)