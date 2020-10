Germania: coronavirus, da domani obbligo di mascherina al Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre a Berlino come nel resto della Germania i contagi da coronavirus continuano ad aumentare, da domani 6 ottobre sarà obbligatorio indossare la maschera di protezione all'interno del Bundestag. È quanto disposto oggi dal presidente del parlamento federale, Wolfgang Schaeuble. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, la decisione sostituisce la raccomandazione sull'uso della mascherina valida fino a oggi, sarà inizialmente in vigore fino al 17 gennaio prossimo e prevede delle eccezioni. In particolare, la protezione per naso e bocca può essere rimossa nell'aula o negli altri ambienti, purché si mantenga si sia da soli o si mantenga la distanza di sicurezza di 1,5 metri. Possono togliersi la maschera anche i deputati che prendono la parola o i presidenti dell'assemblea quando devono intervenire. Chiunque dimostri con un certificato medico che non può indossare la maschera può utilizzare una visiera. (Geb)