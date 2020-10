Agricoltura: Zingaretti, auguri di buon lavoro a Mario Ciarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voglio congratularmi e fare gli auguri di buon lavoro a Mario Ciarla, nominato presidente dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio. Sono certo che il suo impegno e il suo entusiasmo contribuiranno a dare continuità al grande lavoro svolto dal suo predecessore, Antonio Rosati, che ringrazio per quanto fatto in questi anni". Lo dice in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. (Com)