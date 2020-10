Libia: colloqui Bouznika, raggiunto accordo su assegnazione incarichi Banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il secondo round di colloqui organizzati nella città di Bouznika, in Marocco, tra le delegazioni della Camera dei rappresentanti di Tobruk e dell'Alto consiglio di Stato libico si è concluso con un accordo sulla assegnazione degli incarichi relativi ai vertici della Banca centrali libica. In base alla dichiarazione conclusiva dell’incontro, secondo quanto riporta l’emittente “al Hadat Tv”, le due parti hanno concordato di affidare la carica di governatore della Banca centrale alla Cirenaica, mentre quella di vice governatore alla Tripolitania. Nella dichiarazione finale le parti hanno inoltre indicato di aver avviato le discussioni in merito ai criteri e ai requisiti necessari per la carica di governatore e del suo vice. Ieri l’esponente della Camera dei rappresentanti di Tobruk, Abdel Majid Saif al Nasr, aveva annunciato importanti passi in avanti ai colloqui di Bouznika sottolineando che i colloqui si sarebbero conclusi probabilmente oggi. In una nota, Saif al Nasr aveva negato le voci di differenze tra le parti sulla nomina di posizioni sovrane come la National Oil Corporation e la Banca Centrale, sottolineando che si trattava di informazioni errate. Tutte le differenze di punti di vista, ha detto Al Nars, sono terminate dal primo turno con la scelta di dividere equamente le posizioni sovrane fra le tre regioni (Tripolitania, Cirenaica e Fezzan). Il Governo di accordo nazionale libico (Gna), con sede a Tripoli, e l'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar, sono stati coinvolti nei negoziati noti come "dialogo libico" a Bouznika da settembre, nell'ambito del tentativo di raggiungere una soluzione politica alla guerra civile in corso nel paese.(Res)