Recovery fund: Parente, da commissione Sanità parere favorevole a linee guida governo

- La commissione Sanità del Senato ha approvato oggi il parere sulle linee guida del governo sul Revovery fund. Lo ha reso noto la senatrice di Italia viva e presidente della commissione permanente di Igiene e Sanità di Palazzo Madama Annamaria Parente. "Le risorse europee - ha precisato - dovranno essere indirizzate al rafforzamento del Sistema Sanitario nazionale nella direzione di una sanità territoriale, domiciliare e preventiva. Digitalizzazione, telemedicina, integrazione socio sanitaria, salute mentale, malattie rare, rafforzamento della rete ospedaliera rivedendo il dm 70, politiche ambientali come la bonifica di scarichi tossici e delle acque , aumento dei medici specialistici e attenzione al disagio giovanile e alle dipendenze, formazione del personale sanitario sono le principali proposte della commissione. Particolare attenzione inoltre alla ricerca medica e farmaceutica soprattutto nel campo dell’attendibilità dei test diagnostici oltre che delle cure e dei vaccini e sostegno al sistema industriale della filiera della Sanitá che va protetta come la difesa. La salute come trasversale a tutte le altre cinque missioni del recovery fund. Occorre puntare su investimenti a lungo termine per una vera riforma del sistema sanitario e garantire il diritto alla salute dei cittadini, abbattendo le diseguaglianze. Il Covid 19 deve essere un’opportunità per mettere in sicurezza la salute dei nostri concittadini, oltre il disastro creato". (Rin)