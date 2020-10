Usa: il tweet di Melania Trump, “sto bene e continuerò a riposare a casa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La first lady degli Stati Uniti, Melania Trump, sta “bene” e continuerà a “riposare a casa” dopo essere risultata positiva al test del coronavirus la scorsa settimana assieme al marito Donald. Lo ha fatto sapere lei stessa su Twitter, ringraziando tutti gli operatori sanitari impegnati nel contrasto alla pandemia di Covid-19 e “pregando” per le persone contagiate. “La mia famiglia è grata per tutte le preghiere e il sostegno ricevuto! Sto bene e continuerò a riposare a casa. Grazie al personale medico e a tutti gli operatori sanitari, le mie preghiere sono per quanti sono malati o hanno un familiare contagiato dal virus”, si legge nel messaggio.(Nys)