Usa: senatore Graham, Trump sta alla grande ed è pronto a tornare al lavoro

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, "sta alla grande, è molto impegnato ed è pronto a tornare al lavoro". Lo ha fatto sapere il senatore repubblicano Lindsey Graham, riferendo della telefonata avuta quest'oggi con il capo della Casa Bianca. Graham, che è anche presidente della commissione Giustizia, è considerato uno dei politici più vicini a Trump, risultato positivo al Covid-19 la scorsa settimana e ricoverato da venerdì sera al Centro medico militare Walter Reed. Il presidente, ha detto, "è entusiasta" per il processo di conferma della giudice della Corte suprema Amy Coney Barrett ed è "concentrato sulla possibilità di fare un buon accordo per aiutare l'economia". Quest'ultimo riferimento è alle ultime trattative tra Repubblicani e Democratici per il varo di un nuovo pacchetto di aiuti a cittadini e imprese contro la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Oggi il capo del personale della Casa Bianca, Mark Meadows, ha dichiarato tuttavia a "Fox News" che tra le parti ci sono ancora "grosse divergenze". Graham continua inoltre a premere perché la nomina della giudice Barrett venga confermata dal Senato prima delle elezioni del prossimo 3 novembre. (segue) (Nys)