Usa: senatore Graham, Trump sta alla grande ed è pronto a tornare al lavoro (2)

- È atteso per la giornata di oggi un nuovo aggiornamento sulle condizioni di salute del presidente Trump, dopo che nelle ultime ore sono giunti segnali discordanti sulla sua situazione. Ieri i medici hanno definito “stabili” i parametri vitali di Trump, che non ha febbre da venerdì scorso e non presenta problemi respiratori. Questa mattina il presidente statunitense è tornato a utilizzare Twitter con la consueta frequenza, pubblicando 18 messaggi prima delle otto ed esprimendosi su una serie di temi di campagna elettorale come il diritto alle armi, i tagli fiscali e il ristabilimento dell’ordine e della legge nelle città coinvolte in disordini. I medici, tuttavia, non si sono ancora pronunciati sulla possibilità di dimettere Trump. Sempre stamane, il capo di gabinetto della Casa Bianca Mark Meadows ha dichiarato all’emittente “Fox News” che il presidente Usa ha avuto oggi un colloquio con i suoi medici per fare il punto sulla sua convalescenza. (segue) (Nys)