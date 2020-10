Usa: senatore Graham, Trump sta alla grande ed è pronto a tornare al lavoro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Meadows si è detto ottimista sulla possibilità che Trump possa tornare alla Casa Bianca già nella giornata di oggi. Sulla stampa, tuttavia, sono emersi nelle ultime ore dettagli sulle condizioni del presidente che mostrerebbero come la situazione resti delicata: nella giornata di sabato, infatti, Trump ha avuto un forte calo dei livelli di ossigeno nel sangue ed è stato curato con il desametasone, uno steroide generalmente somministrato ai pazienti Covid-19 più gravi. Ieri in conferenza stampa il medico personale del presidente, il comandante di Marina Sean Conley, ha dichiarato che le condizioni di Trump “continuano a migliorare”, ma ha anche affermato che i sintomi mostrati dal capo della Casa Bianca “erano seri”. Trump, da parte sua, ha cercato di mostrare al pubblico di non essere incapacitato allo svolgimento delle sue funzioni, facendosi vedere a bordo di un Suv dai propri sostenitori all’esterno dell’ospedale e postando un video sul suo account Twitter nel quale ha dichiarato di aver “compreso” i rischi del coronavirus. (Nys)