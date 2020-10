Roma: a palazzo Velli mostra dell'Accademia internazionale di arte moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà a Roma, presso Palazzo Velli-Trastevere, in piazza Sant’Egidio 9, la mostra-concorso dell’Accademia internazionale di Arte moderna (Aiam), presieduta da Franca Di Furia, nell’ambito della 43esima edizione del trofeo “Medusa Aurea”. In esposizione, a contendersi i premi, 70 opere pittoriche e 10 sculture, che hanno superato la fase di selezione. Saranno presenti anche dipinti Effettisti. Mercoledì 7 ottobre, alle ore 17, ci sarà il taglio del nastro. La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero e nel pieno rispetto delle disposizioni Covid, fino a domenica 11 ottobre inclusa, dalle ore 17 alle 20. Interverranno Giulia Manzù, presidente della Fondazione Giacomo Manzù, e José Dalì. "La manifestazione di quest’anno è la più partecipata in mezzo secolo di storia dell’Aiam, nonostante le difficoltà dovute al coronavirus. Sono giunte all’Accademia circa 1500 opere di Arte figurativa e Narrativa. Molte di esse sono state realizzate durante la lunga quarantena e rappresentano il vissuto emozionale di quel tragico periodo, di cui purtroppo avvertiamo ancora la coda velenosa", ha dichiarato Francesca Romana Fragale, vicepresidente dell’Aiam. Domenica 11 ottobre, ultimo giorno della mostra, si terrà in contemporanea, presso il teatro Ghione, in via delle Fornaci 37, con inizio alle ore 10, la cerimonia di premiazione. (com)