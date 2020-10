Nadef: bozza, nel 2020 risorse per 5,4 miliardi in ambito sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quadro dei provvedimenti tesi a far fronte all'emergenza Covid-19, in ambito sanitario si prevedono risorse per circa 5,4 miliardi nel 2020, 1,2 miliardi nel 2021, 1,9 miliardi nel 2022 e 1,4 miliardi nel 2023. È quanto si legge nella bozza della Nota di aggiornamento al Def di cui Agenzia Nova ha preso visione. "Nel dettaglio viene incrementato il livello di finanziamento dello Stato al fabbisogno del servizio sanitario nazionale per rafforzare le reti di assistenza territoriale pubblica e quelle in regime convenzionato, finanziare l’assunzione di medici e personale sanitario, aumentare il numero di borse di studio degli specializzandi e adottare strumenti per l’abbattimento delle liste d’attesa: si assegnano risorse al dipartimento della Protezione civile e al commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 per l’acquisto di dispositivi medici, di protezione individuale e di sostanze germicida, l’aumento dei posti letto e per erogare indennizzi per la requisizione in uso o in proprietà di beni di soggetti privati", si legge nella bozza. (Rin)