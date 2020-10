Cultura: il dipinto 'La monaca di Monza' di Molteni esposto ai Musei Civici dal 17

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un'estate piena di iniziative ai Musei Civici, con campus, letture animate, laboratori per bambini e mostre, nel rispetto delle disposizioni volte a contenere l'emergenza epidemiologica da Covid-19" afferma l'assessore alla cultura Massimiliano Longo "nel mese di ottobre tornano due eventi consolidati: la partecipazione a 'Ville Aperte in Brianza', manifestazione di rilievo ormai nazionale, e i percorsi teatralizzati 'Sui passi della Monaca di Monza', e ormai giunti alla settima edizione, che quest'anno però si arricchiscono di una importante novità. E' infatti con sommo piacere che presentiamo per la prima volta alla città una prestigiosa acquisizione del museo avvenuta grazie alla generosità della famiglia Maggi e all'indispensabile contributo dell'associazione amici dei musei di Monza e Brianza onlus: il bellissimo dipinto 'La Monaca di Monza' di Giuseppe Molteni". L'imponente ritratto, di dimensioni 118 x145 cm, verrà presentato al pubblico nella sala temporanea del Museo, sabato 17 ottobre, dalle ore 16 alle ore 18 (Prenotazione obbligatoria al seguente numero telefonico: 039.2307126) e rimarrà esposto fino a domenica 8 novembre. Domenica 25 ottobre e domenica 8 novembre torna la nuova edizione dei percorsi teatralizzati "Sui passi della Monaca di Monza" in versione indoor. Lo spettacolo itinerante che racconta la vera storia di Virginia De Leyva si svolgerà quest'anno nelle sale del museo. Al termine del percorso, i visitatori verranno accompagnati lungo un itinerario guidato per le vie di Monza alla scoperta dei luoghi che fecero da sfondo alla tragica vicenda. Sono previsti quattro turni per ogni domenica alle ore 10.00, 11.30, 15.30 e 17.00. In caso di pioggia l'intera iniziativa si svolgerà all'interno del museo. Non mancano poi le iniziative per bambini e famiglie: la lettura animata del libro "Vedo non vedo e stravedo" di Romana Romanyshyn e Andriy Lesiv domenica 11 ottobre a cura della libreria "Tutti giù per terra" e il gettonatissimo laboratorio "Un museo spaventoso" per bambini da 6 a 11 anni in occasione di Halloween. (Com)