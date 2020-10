© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mai essere pigri, ora rilanciare il progetto per lo sviluppo italiano che incontra l'anima del Paese". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, in conferenza stampa al Nazareno, nel commentare l'esito - favorevole per il Pd - dei ballottaggi alle Amministrative. (Rin)