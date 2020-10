Emilia Romagna: Colla, pronti a incontri su vertenza cessioni testate gruppo Gedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Regione è pronta, già a breve, a incontrare i Comitati di Redazione, Fnsi, Aser, i sindacati di categoria e la proprietà Gedi per capire la situazione attuale e individuare insieme possibili soluzioni”. Lo ha annunciato l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro dell'Emilia Romagna, Vincenzo Colla, esprimendo anche vicinanza ai giornalisti e ai dipendenti delle testate Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio, La Nuova Ferrara e Il Tirreno, in sciopero in questi giorni a seguito della notizia di una trattativa di vendita in atto da parte del Gruppo Gedi: “I giornali locali del Gruppo Gedi sono testate storiche che rappresentano da decenni un punto di riferimento per i rispettivi territori, soprattutto in Emilia-Romagna con testate ormai radicate come Gazzetta di Reggio, Gazzetta di Modena e Nuova Ferrara, garantendo un’informazione di qualità, attenta e plurale". (segue) (Ren)