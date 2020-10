Emilia Romagna: Colla, pronti a incontri su vertenza cessioni testate gruppo Gedi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore Colla ha aggiunto: "Ribadisco la vicinanza espressa dal presidente Stefano Bonaccini, col quale stiamo seguendo quanto sta accadendo: siamo al fianco degli oltre 160 lavoratori coinvolti nel chiedere con forza garanzie sul futuro editoriale e occupazionale, sul progetto imprenditoriale e l’affidabilità di eventuali soggetti entranti, a maggior ragione di fronte all’opacità con cui è stata gestita a oggi la trattativa". Quindi l'esponente della giunta guidata da Stefano Bonaccini ha concluso: "Non possiamo permettere che un’esperienza rilevante venga dispersa insieme a tante professionalità di valore in un anno, peraltro, in cui la crisi causata dalla pandemia ha dimostrato ancora di più l’importanza di un’informazione corretta e puntuale”. (Ren)