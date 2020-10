Decreti Sicurezza: Zingaretti, mi aspetto provvedimenti che su immigrazione garantiscano legalità e giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui nuovi decreti Sicurezza che l'esecutivo si appresta a varare questa sera, il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha detto di aspettarsi provvedimenti che "garantiscano all'Italia, sul tema dell'immigrazione, solidarietà, legalità e giustizia. Che non si rimandino indietro persone che se tornano nel loro Paese rischiano la vita". Per il leader del Pd, "c'è un pacchetto di un provvedimento che penso - ha concluso - sia positivo". Zingaretti ha parlato in conferenza stampa presso la sede del partito, a Roma, e ha commentato i risultati dei ballottaggi alle Amministrative.(Rin)