Venezuela: consiglio Onu su diritti umani, Argentina voterà per rinnovo missione indipendente

- Il governo dell'Argentina ha annunciato che darà il suo sostegno all’estensione e al rafforzamento del mandato della missione indipendente delle Nazioni Unite che lo scorso 16 settembre ha presentato un rapporto sulla situazione dei diritti umani in Venezuela in cui accusa il governo di Nicolas Maduro e le forze armate di crimini contro l'umanità. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Felipe Solà, in dichiarazioni rilasciate al portale "Infobae" alla vigilia della seduta del Consiglio Onu sui diritti umani nella quale verrà discussa l'informativa. "Per avere l'autorità morale di denunciare l'embargo economico e le sanzioni al Venezuela bisogna essere capaci di denunciare anche le violazioni ai diritti umani", ha dichiarato Solà. In questo modo il governo si allineerà alla maggior parte dei paesi della regione che hanno già annunciato la loro sintonia con le conclusioni emerse dal rapporto della missione indipendente. (segue) (Abu)