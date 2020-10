Venezuela: consiglio Onu su diritti umani, Argentina voterà per rinnovo missione indipendente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l'annuncio del suo voto favorevole Buenos Aires rettifica parzialmente la posizione espressa la settimana scorsa dal suo ambasciatore presso l'Organizzazione degli stati americani (Osa), Carlos Raimundi. Analizzando il rapporto Onu sul Venezuela, Raimundi aveva sostenuto che considerare la situazione dei diritti umani in Venezuela senza valutare con il giusto peso le sue cause rischia di produrre interpretazioni "distorte" e di continuare ad alimentare un dibattito "ideologico". Da sempre il governo di Alberto Fernandez è critico nei confronti delle sanzioni promosse dagli Stati Uniti nei confronti del governo di Maduro, considerandole uno strumento che non aiuta al raggiungimento di una soluzione all'attuale crisi, e ribadirà al Consiglio Onu la sua posizione a favore di elezioni libere e trasparenti. (segue) (Abu)