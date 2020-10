Venezuela: consiglio Onu su diritti umani, Argentina voterà per rinnovo missione indipendente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad agosto, l'Argentina aveva deciso di aderire al Gruppo internazionale di contatto (Gic) per una soluzione negoziale della crisi politica, istituzionale e sociale in Venezuela. Buenos Aires accettava l'invito rivolto dall'istanza di dialogo promossa dall'Unione Europea intendendo l'iniziativa come "un passo ulteriore verso la ricerca di soluzioni pacifiche e democratiche alla crisi che vivono i venezuelani". Il Gic, nato il 7 febbraio del 2019 a Montevideo per affrontare la crisi venezuelana, punta a creare le condizioni per l'avvio di un dialogo tra il governo di Nicolas Maduro e l'opposizione, per arrivare allo svolgimento di elezioni democratiche riconosciute e legittimate da entrambe le parti. Con l'ingresso dell'Argentina il Gic annovera adesso, oltre alla rappresentanza dell'Unione Europea, 14 paesi: Costa Rica, Ecuador, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Panama, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito ed Uruguay. Da ultimo, il Gruppo sostiene un tentativo di trattare il rinvio delle delicate elezioni parlamentari fissate a dicembre, per permettere l'adesione di una più ampia rappresentanza degli oppositori. (segue) (Abu)