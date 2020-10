Amministrative: Zingaretti, per il 2021 percorsi che nascano nelle città con spirito di rinnovamento, anche a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "ora, finite le Amministrative 2020, si aprono i cantieri per prepararsi a quelle del 2021. Lo voglio dire subito - ha aggiunto il leader del Pd in conferenza stampa presso la sede del partito, a Roma -, non siamo in ritardo. Ogni città sarà autonoma e libera di costruire le proprie candidature per vincere, con percorsi che devono nascere nelle città e con, però, un nuovo spirito unitario e di rinnovamento. Lo sarà ovunque", ha concluso Zingaretti, "anche a Roma dove da domani dovremo cominciare a costruire un percorso con questo spirito di rinnovamento". (Rin)